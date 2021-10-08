MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı - Haberler
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MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaşıldı.

KONYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda 27 Eylül-08 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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