MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaşıldı.
KONYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda 27 Eylül-08 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
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