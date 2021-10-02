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MSB: Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel
MSB: Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca çıkarma gemileri ve amfibi unsurlarının egitimlerine gece gündüz devam ettiği, "Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde" mesajıyla duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca çıkarma gemileri ve amfibi unsurlarının egitimlerine gece gündüz devam ettiği, " Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde" mesajıyla duyuruldu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, çıkarma gemileri ve amfibi unsurlarının eğitimlerinin fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflar ile birlikte paylaşılan mesajda, "Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde. Çıkarma gemilerimiz ve amfibi unsurlarımız, eğitimlerine gece ve gündüz şartlarında aralıksız devam ediyor" denildi.


MSB: Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde

MSB: Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde

MSB: Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde

MSB: Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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