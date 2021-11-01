MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı...
MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı planladığını bildirdi.
MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı planladığını bildirdi.
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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