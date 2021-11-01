MSB Kaynakları: "(Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı,... - Haberler
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MSB Kaynakları: "(Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB Kaynakları:

MSB Kaynakları: "(Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor.

MSB Kaynakları: " ( Suriye sınırına takviye görüntüleri) Halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor." - ANKARA

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