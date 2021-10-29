MSB: "Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi" - Haberler
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MSB: "Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karabağ'da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi

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