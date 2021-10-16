MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 3'ü FETÖ, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı - Haberler
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MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 3'ü FETÖ, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 3'ü FETÖ, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 2'si kırmızı bültenle aranan Deaş mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 3'ünün FETÖ, 2'sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Haber: MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 3'ü FETÖ, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı - Haberler
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