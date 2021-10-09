Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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