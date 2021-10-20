Yunanistan ve Suriye sınırlarında 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı - Haberler
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Yunanistan ve Suriye sınırlarında 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Yunanistan ve Suriye sınırlarında 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i Deaş mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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