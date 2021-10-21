MSB: "Gambiyalı misafir askeri personele 'Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi' verildi" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Gambiyalı misafir askeri personele 'Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi' verildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Gambiyalı misafir askeri personele "Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi" verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Gambiyalı misafir askeri personele "Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi" verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimleri devam eden Gambiyalı misafir askeri personele 'Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi' verildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Gambiyalı misafir askeri personele 'Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi' verildi

MSB: Gambiyalı misafir askeri personele 'Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi' verildi

MSB: Gambiyalı misafir askeri personele 'Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi' verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

 Şikayetçi olarak dinlenen Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a olay suçlama: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu

Şikayetçi olarak dinlenen Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a olay suçlama: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title