MSB: 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. - Haberler
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MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor.

EDİRNE (İHA) - MSB: " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2'si Pkk ve 1'i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma'ya teslim edildi." - ANKARA

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Haber: MSB: 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. - Haberler
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