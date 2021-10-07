MSB: 'Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan... - Haberler
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MSB: "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında refakat etti.

MSB: "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında refakat etti. YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun." - ANKARA

MSB: Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan...

MSB: Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan...

MSB: Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan...

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Haber: MSB: 'Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz'e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı'ndan... - Haberler
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