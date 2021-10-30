MSB: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 29 gemi 29 farklı limanı ziyaret etti"

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 29 geminin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 farklı limanı ziyaret ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 29 gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 farklı limanı ziyaret etti. Gemilerimizde, 29 Ekim sabahı bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)