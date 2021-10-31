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MSB'den Türk yıldızları paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlamalarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlamalarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Kayıt göklerdeki çelik kanatlarımızın muhteşem gösterisine ait.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Vatan Caddesi'nde düzenlenen kutlamalara bu eşsiz gösteri ile katıldı.

Selamlama ve gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları izleyenleri mest etti.

MSB'den Türk yıldızları paylaşımı

MSB'den Türk yıldızları paylaşımı

MSB'den Türk yıldızları paylaşımı

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