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MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), emekli olmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter'dan paylaşarak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), emekli olmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter'dan paylaşarak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

MSB, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana ve Diyarbakır'da patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Maske'nin 2010-2018 yılları arasında başarıyla görev yaptığını ve emekli olduktan sonra 181'inci Jet Filo Komutanlığı'nca sahiplenildiğinin belirtildiği açıklamada "Hava Kuvvetlerimizde patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske'nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.


MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı

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