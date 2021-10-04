MSB, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde patlayıcı arama köpeği 'Maske'yi tanıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde patlayıcı arama köpeği "Maske"yi tanıttı

AA - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hava Kuvvetlerinde patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan Maske'yi tanıttı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hava Kuvvetlerinde patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan Maske'yi tanıttı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Hv. 08002" sicil numaralı Maske'ye ilişkin bilgiye yer verildi.

2008 yılında dünyaya gelen ve iki yıl boyunca eğitim alan Maske'nin ilk tayin yeri 10. Tanker Üs Komutanlığı oldu.

Maske 2010-2013 yıllarında Adana'da görev yaptı, 2013 yılında 8. Ana Jet üs Komutanlığına atandı ve emekli olduğu 2018 yılına kadar Diyarbakır'da başarıyla görevini sürdürdü.

Emekli olduktan sonra 181. Jet Filo Komutanlığı tarafından sahiplenilen Maske, artık Pars Filosu'na emanet.

Paylaşımda, "Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske'nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

MSB, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde patlayıcı arama köpeği Maske yi tanıttı

MSB, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde patlayıcı arama köpeği Maske yi tanıttı

MSB, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde patlayıcı arama köpeği Maske yi tanıttı

MSB, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde patlayıcı arama köpeği
AA - Son Dakika Haberleri
Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır

Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Ebru Şallı Kubilay Aka Şafak Sezer
Spor Stefan Kuntz Mehmet Topal Alex Teixeira Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSB, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde patlayıcı arama köpeği 'Maske'yi tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:52:33. #1.17#