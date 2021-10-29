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MSB'den '29 Ekim' videosu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB'den '29 Ekim' videosu

MSB'den '29 Ekim' videosuMİLLİ Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.

MSB'den ' 29 Ekim' videosu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.

Bakanlık, cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Video ile birlikte paylaşılan mesajda, "Biz cumhuriyeti böyle kazandık. Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" denildi. Videoda, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerine ve Mehmetçiğin katıldığı operasyonlara yer verildi.

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