MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

- MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - - MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi."

(İHA)

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Haber: MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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