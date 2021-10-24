MSB: Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı tamamlandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da yapılan Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da yapılan Türkiye-Pakistan- Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan-Katar Özel Kuvvet Müşterek Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi.