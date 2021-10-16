MSB: 'Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca 'Arazi Tatbikatları' icra edildi' - Haberler
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MSB: "Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca 'Arazi Tatbikatları' icra edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında "Arazi Tatbikatları" icra edildiğini bildirdi.

ANKARA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında "Arazi Tatbikatları" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Ankara'da konuşlu 4'üncü Kolordu Komutanlığımıza bağlı Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca, 2021-2022 faaliyet yılı başlangıcı kapsamında 'Arazi Tatbikatları' icra edildi" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca 'Arazi Tatbikatları' icra edildi

MSB: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca 'Arazi Tatbikatları' icra edildi

MSB: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca 'Arazi Tatbikatları' icra edildi

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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