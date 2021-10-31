Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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