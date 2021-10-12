Mozambik'te Ensar'us Sunna'ya yönelik operasyonlarda en az 20 sivil kurtarıldı - Haberler
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Mozambik'te Ensar'us Sunna'ya yönelik operasyonlarda en az 20 sivil kurtarıldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Mozambik'te Ensar'us Sunna'ya yönelik operasyonlarda en az 20 sivil kurtarıldı

Mozambik'te Ensar'us Sunna'ya yönelik operasyonlarda son 4 günde en az 20 sivilin kurtarıldığı bildirildi.

Mozambik'te Ensar'us Sunna'ya yönelik operasyonlarda son 4 günde en az 20 sivilin kurtarıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, örgüte yönelik Mozambik ve Ruanda ordusu tarafından operasyon düzenlendiği açıklandı.

Operasyonlarda son 4 günde en az 20 sivilin örgütün elinden kurtarıldığı kaydedildi.

Öte yandan örgüte ait silah, gıda ve tıbbi malzemelerin ele geçirildiği operasyonlarda örgütün üst düzey liderlerinden birinin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Mozambik'te Macomia, Nangade, Muidumbe ve Kuissanga bölgelerinde örgüte yönelik operasyonlara devam ediyor.

Mozambik'te, Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mozambik'te Ensar'us Sunna'ya yönelik operasyonlarda en az 20 sivil kurtarıldı - Haberler
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