Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, kuzeydeki terör gruplarını teslim olmaya çağırdı - Haberler
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Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, kuzeydeki terör gruplarını teslim olmaya çağırdı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, kuzeydeki terör gruplarını teslim olmaya çağırdı

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyindeki teröristlere teslim olmaları çağrısı yaptı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyindeki teröristlere teslim olmaları çağrısı yaptı.

Mozambik devlet televizyonunun haberine göre, başkent Maputo'da konuşan Nyusi, Ruanda ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerinin desteklediği Mozambik ordusunun terör gruplarını ana üslerinden çıkarmayı başardığını belirtti. Nyusi, "Eminiz ki bu grupların liderleri şu anda kaçıyorlar ve belki de ülkeyi terk etmiş bile olabilirler." diye konuştu.

İntikam alma niyeti taşımadıklarını vurgulayan Nyusi, gönüllü olarak katılmış olsalar bile teröristleri terk edenlerin affedileceğini dile getirdi. "Düzenli bir biçimde teslim olmalılar." ifadesini kullanan Nyusi ayrıca, muhalif Mozambik Ulusal Direnişi (Renamo) hareketinin silahsızlanmayı reddeden kolunun lideri Mariano Nhongo'ya da teslim olması çağrısı yaptı.

Mozambik'in bazı bölgelerinde Ensar'us Sunna örgütüne yönelik operasyonlar sonrası Mueda, Macomia ve Nangade bölgelerinde hayat normale dönmüştü.

Mozambik'te, Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı. Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, kuzeydeki terör gruplarını teslim olmaya çağırdı - Haberler
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