Mozambik Devlet Başkanı Nyusi: "Ensar'us Sunna ile mücadelede gerçek destekleri kabul edeceğiz" - Haberler
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Mozambik Devlet Başkanı Nyusi: "Ensar'us Sunna ile mücadelede gerçek destekleri kabul edeceğiz"

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi:

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyindeki Ensar'us Sunna örgütüyle mücadelede, tüm iç ve dış "gerçek destekleri" kabul edeceklerini açıkladı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyindeki Ensar'us Sunna örgütüyle mücadelede, tüm iç ve dış "gerçek destekleri" kabul edeceklerini açıkladı.

Yerel basındaki habere göre Nyusi, Matalane Polis Okulu'nun mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde terörle mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Nyusi, bu süreçte kendilerine teklif edilen "gerçek destekleri" kabul edeceğini söyledi.

Nyusi, güvenlik güçlerinin ülkeyi ve halkı korumak için cesurca savaştığını belirterek "İnsanlar ölüyor ve bir çözüm yolu bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Ensar'us Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen silahlı gruba, yerel halk arasında "Eş-Şebab" deniyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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