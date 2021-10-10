Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar - Haberler
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Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

HATAY'da tarihi eserlerden ilham alıp mozaik sanatı ile takı, ayna ve çanta gibi ürünler yapan kadınlar, hobilerini ticarete dönüştürdü.

HATAY (DHA) - HATAY'da tarihi eserlerden ilham alıp mozaik sanatı ile takı, ayna ve çanta gibi ürünler yapan kadınlar, hobilerini ticarete dönüştürdü. Kerpetenle kırdıkları mermer parçalarını sanata dönüştüren kadınlar, dünyanın birçok noktasından da sipariş alıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay ve çevresinde birçok kazı çalışması sürerken, çıkartılan eserler kadın girişimcilere ilham oldu. Hatay'da 4 yıl önce özel bir işletmenin açtığı atölyede mozaik sanatı ile ilgili ilgilenen kadınlar, ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Kerpetenle kırdıkları mermer parçalarını sanat eserine dönüştüren kadınların ilham kaynağı ise toprağın derinliklerinden çıkan tarihi eserler.

'İNCE İŞÇİLİK İSTİYOR'

Atölyede hem kurs verdiklerini hem de iş imkanı sağladıklarını belirten mozaik sanatı eğitmeni Emine Avcı, "Yaklaşık 30'a yakın kursiyerimiz var. Öncelikle mozaik eğitimi veriyoruz, sonra sanatçı olarak birlikte çalışıyoruz. Hem ekonomilerine hem de sosyal hayatlarına olumlu yönde katkı sağlıyoruz. Burası daha çok bir takı atölyesi. Bildiğimiz doğal taşlarla mozaikten takılar, aynalar, çantalar ve küçük ebatta tablolar yapıyoruz. Büyük büyük bloklardan, küçük küçük taşlar haline getirip takı haline getiriyoruz. İnce işçilik istiyor" dedi.

'YOĞUN TALEP VAR'

Mozaiğin 1500 yıllık bir tarihe dayalı bir sanat olduğunu hatırlatan Avcı "Burada, eski çağlardan kalma bütün mozaikleri takılara işliyoruz. Daha çok antik dönemden kalanları işliyoruz. Çok özel parçalar ile çok özel işlerle çalışıyoruz. Takıları Hatay'da açtığımız iki şubemizde ve aynı zamanda sosyal medyadan satıyoruz. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz. Aynı zamanda dünya üzerinde çok sayıda Orta Doğu ülkesine ve onun yanı sıra Almanya, Hollanda, Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz ve yoğun talep var" diye konuştu.  Mozaiklere çok ilgi duyduğunu ve arkadaş tavsiyesiyle bu sanatı öğrendiğini belirten mozaik sanatçı Manolya Tutar da "Bu iş bana terapi gibi geliyor, kafam dağılıyor ve zevkle yapıyorum. Elimdekiler bittikçe, devamını yapmak istiyorum. Bence bütün kadınlar bunu yapabilir. Hem hobi olarak, hem meslek olarak kendilerini ilerletebilirler. Eve de ek kazanç olabilir. Kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilirler" ifadelerini kullandı.


Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
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