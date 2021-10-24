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Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı Yayaya çarpan motosikletli olay yerinden kaçtı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletli kuryenin çarptığı kadın yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı

Yayaya çarpan motosikletli olay yerinden kaçtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletli kuryenin çarptığı kadın yaralandı. Kurye ise kazadan sonra kayıplara karıştı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Girne Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine süratli giren motosikletli bir kurye, Dilara V. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen genç kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla sedyeye alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı

Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı

Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı

Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı

Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı, şahıs kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri
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