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Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama

Samsun'da motosikletli kuryeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şehir turu atarak kutladı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da motosikletli kuryeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şehir turu atarak kutladı.

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği ile Restoran ve Otel İşçileri Sendikası üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gece geç saatlerde kutlama programı düzenledi. Yemek sektöründe geç saatlere kadar çalışan motosikletli kuryeler, gün içinde kutlayamadıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı saat 23.59'da toplanarak kutladı.

Bir gün önceden duyurusu yapılan ve tüm motosiklet tutkunlarının davet edildiği etkinlik kapsamında Baruthane Mahallesi'nde toplanan motosikletli kuryeler, Batıpark'tan Çobanlı İskelesi'ne kortej yaptı. Hatıra fotoğrafı çekimi sonrası, Türk bayraklarıyla donatılmış motosikletleriyle Onur Anıtı'na doğru yol alan kortej, halk tarafından da ilgiyle izlendi.

Herhangi bir aksilik yaşanmadan son bulan etkinlikte, bir sonraki buluşmanın menemen partisi olacağı ve katılımcılara ücretsiz olacağı sözü verildi. - SAMSUN

Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama

Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama

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