MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN - Haberler
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MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği tarafından, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında motorsikletli kuryelerin ölümleri ve kuryelerin yaşadıkları zorluklara ilgili basın açıklaması yapıldı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği tarafından, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında motorsikletli kuryelerin ölümleri ve kuryelerin yaşadıkları zorluklara ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada hız puanlamasının kaldırılması talep edildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi bir grup, basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada pandemi dönemiyle birlikte iş yüklerinin arttığı belirtildi. Son dönemde trafik kazalarında yaşanan motosikletli kurye ölümleri ve kuryelerin hayatındaki zorlukların çoğalmasındaki rahatsızlıklarını dile getirmek isteyen kuryeler adına İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris konuştu.

"HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Tomris, "Biz insanız, bizim haber değerimiz var. Siz nasıl bir kedi köpek öldüğü zaman üzülüyorsanız orada insan öldüğü zaman da üzülmek zorundasınız. Pandemiyle beraber zorluk arttı. Sizin ekmeğinizi suyunuzu çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Biz robot değiliz. Bizim de ailemiz var. Trafikteki sürücülere sesleniyorum, araç kullanırken telefon kullanmayın. Artık ailelerimiz isyan ediyor bizi işe göndermek istemiyorlar. Kimimiz en ufak kaza geçirince bile bacağını kırıyor platin takılıyor. İşverenler tarafından da bize değer gösterilmiyor. İşverenler bize 'çalışmazsanız bir sürü kurye var' diyor. Artık hız puanlamasını kaldırsınlar. Kural ihlallerini bizler yapmak istemiyoruz ama buna mecbur bırakılıyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR PAKET BİR CANDAN DEĞERLİ DEĞİLDİR"

Avukat Armağan Gültekin, "Motokuryelere destek vermek için yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyurmak isterim. 3 Ekim tarihinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye için 'bunun haber değeri yok' söylemini kesinlikle kabul etmiyoruz. Herkes şunu bilmeli hiçbir paketin insan hayatından daha fazla değeri yoktur. Hiç kimse başka bir insanın canını kasteden zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Yaşanan problemlerin başında 30 dakika içerisinde yetiştirilmesi gereken yemek siparişi ya da site asansörüne alınmamaları geliyor. Pandemi döneminde sürekli çalışan arkadaşlarımıza destek verilmesi gerekiyor. Motokuryelerin zaman zaman kurallara uymamasının tek nedeni işlerini kaybetmemelidir" dedi.

MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN

MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN

MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN

MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN

MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN

MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN
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Haber: MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN EYLEM HIZ PUANLAMASI KALDIRILSIN - Haberler
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