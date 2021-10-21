Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2) - Haberler
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Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın - Haberler | Güncel
Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI KAMERADAGümüşhane'de kuryelik yapan Emrah Meydan'ın sipariş götürürken kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜMÜŞHANE (DHA) - KAZA ANI KAMERADA

Gümüşhane'de kuryelik yapan Emrah Meydan'ın sipariş götürürken kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin akaryakıt istasyonuna giren otomobile çarptığı görülüyor.


Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)

Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın - Son Dakika Haberleri
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