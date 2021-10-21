Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)

GÜMÜŞHANE (DHA) - KAZA ANI KAMERADA

Gümüşhane'de kuryelik yapan Emrah Meydan'ın sipariş götürürken kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin akaryakıt istasyonuna giren otomobile çarptığı görülüyor.