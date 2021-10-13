Motosikletle otomobile çarpan liseli Enes, kurtarılamadı
GAZİANTEP'te, motosikleti ile otomobile çarpan lise öğrencisi Enes Kılınç (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GAZİANTEP'te, motosikleti ile otomobile çarpan lise öğrencisi Enes Kılınç (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam, 25 Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Liseli Enes Kılınç'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta M.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kılınç, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Enes Kılınç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.
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