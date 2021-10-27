Motosiklete çarpan otomobil ardından karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı: 2 kardeş öldü, 1 yaralı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bergama ilçesinde önünde seyreden motosiklete çarpan otomobil, ardından karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki 2 kardeş olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Bergama İvrindi Karayolu 1 Çıtköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi Bayram Ali Karışmaz'ı da (41) yanına alarak Bergama'da yaşayan ailesini ziyarete giden Harun Karışmaz (36) Tofaş marka 35 AU 0412 plakalı otomobil ile yola çıktı. Harun Karışmaz idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet Can Ş'nin kullanmış olduğu 35 AIH 177 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkiyle Karışmaz'ın kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Yusuf D. yönetimindeki 19 DV 339 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kardeşler olay yerinde can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Harun Karışmaz ve araç içerisindeki ağabeyi Bayram Ali Karışmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansa alınarak Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, 2 kardeşin cenazesi adrese gelen savcının incelemelerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR