Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti Adrenalini yüksek spor dallarından olan Motosiklet yarışçıları Sivas'ta bir araya geldi.

SİVAS (İHA) - Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti

SİVAS - Adrenalini yüksek spor dallarından olan Motosiklet yarışçıları Sivas'ta bir araya geldi.

Beş ilden 25 motosiklet yarışçısı Sivas'ta bir araya gelerek mini bir gösteri sergiledi. Paşabahçe mesire alanında toplanan sporcular, motosikletlerini dik bir yamaca sürdü. Yamaçtaki yaklaşık 1 saatlik gösteri çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Organizasyona ev sahipliği yapan Mercan Uçak isimli motosiklet tutkunu, zaman zaman arkadaşları ile bir araya geldiklerini ifade edip, "Hem bu heyecanı yaşıyoruz hem de kendimizi yarışlara hazırlıyoruz" dedi.

Gösteriyi meraklı izleyenler özel motosikletleri de yakından inceledi. Motosikletler ile fotoğraf çektirenler dikkat çekti.

Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti

Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti

Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti

Motosiklet yarışçıları Sivas'ta buluştu, sergiledikleri gösteri nefes kesti
İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title