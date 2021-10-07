Motosiklet ve bisiklet hırsızı drone yardımıyla yakalandı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosiklet ve bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin drone ile takibi neticesinde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olaylarına karşı harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.Y.(25) olduğunu belirledi. Geniş çaplı inceleme başlatan ekipler şüphelinin yerini tespit etmek için Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesinde drone kullandı. Kullanılan drone ile birlikte şüphelinin kaçtığı yer tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyon sonrasında 3 motosiklet ile 6 bisiklet ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA