Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı - Haberler
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Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, motosiklet ve bisiklet çalan K.Y. (25) dronla havadan yapılan takiple yakalandı.

SAKARYA'da, motosiklet ve bisiklet çalan K.Y. (25) dronla havadan yapılan takiple yakalandı. Şüphelinin çaldığı belirlenen 3 motosiklet ile 6 bisiklete el konuldu.

Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine polis, harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphelinin kaçtığı bölgeyi taramak için dron kaldırdı. Şüphelinin motosikletle girdiği ev belirlenip, baskın yapıldı. Hırsızlıktan kaydı bulunan K.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. Evde ve çevresinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ile 6 bisiklet ele geçirildi.K.Y. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı

Motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, dronla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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