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Motosiklet sürücüsünün son onları kendi kask kamerasına yansıdı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Motosiklet sürücüsünün son onları kendi kask kamerasına yansıdı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saatte yaklaşık 300 kilometre hızla giderken bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda saatte yaklaşık 300 kilometre hızla giderken bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz mevkisinde süratli seyreden Vedat A. direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı sürücünün kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saatte 300 kilometreye yakın hız yapan motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpması yer alıyor.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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