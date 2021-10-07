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Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Solak (21) yaşamını yitirdi.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Solak (21) yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Fethiye Belediyesi'ne ait Turan Ş. yönetimindeki 48 AGL 090 plakalı çöp kamyonu ile Kaan Solak (21) yönetimindeki 48 KS 993 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaan Solak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Solak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kamyon şoförü Turan Ş., gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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