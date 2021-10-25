KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün çorabından uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerine Y.Z. idaresindeki motosiklet durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çorabında folyo kağıda sarılı 13 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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