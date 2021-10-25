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Motosiklet sürücüsünün çorabından uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet sürücüsünün çorabından uyuşturucu çıktı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün çorabından uyuşturucu çıktı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün çorabından uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerine Y.Z. idaresindeki motosiklet durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çorabında folyo kağıda sarılı 13 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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