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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Adem E. yönetimindeki 01 TA 742 plakalı otomobil ile Süleyman B. idaresindeki plakasız motosiklet, çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu konumundaki Günol Y., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen amblanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Süleyman B., buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Adem E.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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