Motosiklet hırsızlıkları kamerada: 14 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet hırsızlıkları kamerada: 14 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet hırsızlıkları kamerada: 14 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın meydana gelen motosiklet hırsızlıkları saniye saniye kameralara yansırken olayda harekete geçen polis ekipleri, 7 motosikleti ele geçirerek sahiplerine teslim ederken olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın meydana gelen motosiklet hırsızlıkları saniye saniye kameralara yansırken olayda harekete geçen polis ekipleri, 7 motosikleti ele geçirerek sahiplerine teslim ederken olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da meydana gelen Motosiklet hırsızlığı olaylarının engellenmesi, olmuş olan olayların ise şüphelilerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Süleymanpaşa Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Motosiklet hırsızlığına ilişkin polis ekipleri söz konusu çalıntıların olduğu bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Motosiklet hırsızlığı saniye saniye kameralar tarafından kaydedilirken, hırsızlığa ilişkin son iki hafta içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar sonucunda 7 ayrı motosiklet hırsızlığı olayında 14 şahıs tespit edilerek yakalandı. Ayrıca 7 motosiklet şüphelilerden ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Motosiklet hırsızlıkları kamerada: 14 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakayı ele verdi

1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakayı ele verdi

 Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca 'Çok mu içmişim?' diye polise sordu

Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu

 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi

Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title