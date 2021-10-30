Motosiklet hırsızları yakalandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosiklet hırsızları jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çaycuma ilçesi Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Nebioğlu Beldesinde, meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) geniş çaplı araştırma sonucunda şahısların kamera incelemelerinde Bartın iline doğru gittikleri tespit edildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordine kurulmuş ve Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların S.T.(16) ve C.T.(19) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şahısları Bartın İl Merkezinde motosikletler ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca şüpheliler tarafından daha önce Çaycuma ilçesinde de motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi. - ZONGULDAK

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