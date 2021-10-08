Motosiklet hırsızını balkonda asılı sarı tişörtü ele verdi

ADANA (İHA) - Adana polisi 6 motosiklet çalan zanlıyı olaylarda giydiği sarı tişörtü eşi yıkayıp balkona serince yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde motosikletlerinin çalındığını belirten 6 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, motosikletleri aynı kişinin çaldığını ve sarı bir tişört giydiğini tespit etti. Eşkali belirlenen şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Ali Doğan (27) olduğu belirlendi.

Şüphelinin, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evine giden polis, Doğan'ın hırsızlık olaylarında giydiği tişörtün eşi tarafından yıkanıp, kuruması için bahçedeki ipe asıldığını fark etti. Evin olduğu bölgeye pusu kuran polis, şüpheli Doğan'ı beklemeye başladı. Evine dönen Doğan, polisi görünce kaçmaya çalıştı ancak yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. Bölgede araştırma yapan polis, Doğan'ın çaldığı motosikletlerden 3'ünü, evinin bulunduğu sokak üzerinde park halinde buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 3 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. - ADANA