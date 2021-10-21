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Motosiklet aracın altında metrelerce sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet aracın altında metrelerce sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konacık Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi'nde seyrederek kavşağa giren 48 AFN 010 plakalı paket servis motosikletine, görgü tanıklarının ifadesine göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden kavşağa hızlı şekilde giren 48 TL 264 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet aracın önünde metrelerce sürüklendi. Motosikletten düşerek başına darbe alan kadın yaralandı. Başında kanaması olan yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Motosiklet aracın altında metrelerce sürüklendi

Motosiklet aracın altında metrelerce sürüklendi

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