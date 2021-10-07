Motorine zam gelecek mi?

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MOTORİNE ZAM AĞUSTOS AYINDA GELMİŞTİ

Motorinin litre 2 Ağustos tarihinin gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, akaryakıtta Eşel Mobil sistemi uygulanmaya devam etse de söz konusu zam, rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklandı.

Pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak zam ile Ankara'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,35 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 7,22 liradan 7,27 liraya, İzmir'de 7,32 liradan 7,37 liraya çıktı.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Eylül ayı içerisinde akaryakıt fiyatlarına dair bir gelişme aktarılmadı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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