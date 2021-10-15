Motorin zammı ne zaman? Benzin zammı ne zaman uygulanacak? Mazot zam var mı? Benzin zammı ne kadar? - Haberler
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Motorin zammı ne zaman? Benzin zammı ne zaman uygulanacak? Mazot zam var mı? Benzin zammı ne kadar?

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Motorin zammı ne zaman? Benzin zammı ne zaman uygulanacak? Mazot zam var mı? Benzin zammı ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litre fiyatı 41, benzinin litre fiyatı ise 14 kuruş arttı. Zam pompaya yansıyacak mı? Motorin zammı ne zaman? Mazot zam var mı? Benzin zammı ne kadar? Benzin zammı ne zaman uygulanacak?

Motorin zammı ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Mazot zam var mı? Benzin zammı ne kadar? Benzin zammı ne zaman uygulanacak?

MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten, benzinin litresi ise 7,90'dan satılacak. Ankara'da benzinin litresi 8,00 liradan, motorinin litresi ise 8,03'ten satılacak.

BENZİN ZAMMI NE KADAR?

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a çıkacak. İstanbul'da motorinin litresi 7,53 liradan 7,94'e yükselecek. Ankara'da ise benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıkacak.

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Haber: Motorin zammı ne zaman? Benzin zammı ne zaman uygulanacak? Mazot zam var mı? Benzin zammı ne kadar? - Haberler
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