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Motorin zammı ne kadar? Son dakika motorine zam! Motorin kaç TL? Motorine zam mı geldi?

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Motorin zammı ne kadar? Son dakika motorine zam! Motorin kaç TL? Motorine zam mı geldi?

Benzin ve Motorin zamları hakkında açıklama geldi! Sosyal medyanın gündemine de oturan Benzin ve Motorin zamları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Benzine zam mı geldi? Motorin zammı ne kadar? 15 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

Motorin zammı ne kadar? Motorin ne kadar? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Motorin kaç TL? Motorine zam mı geldi? Benzine, motorine, mazota zam mı gelecek? sorularının cevabı merak ediliyor. Sektör kaynaklarına göre; 15 Ekim Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak.

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak. Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten, benzinin litresi ise 7,90'dan satılacak.

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