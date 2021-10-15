Motorin ne kadar? Son dakika motorine zam! Motorin kaç TL? Motorine zam mı geldi?

Motorin ne kadar? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Motorin kaç TL? Motorine zam mı geldi? Benzine, motorine, mazota zam mı gelecek? sorularının cevabı merak ediliyor. Sektör kaynaklarına göre; 15 Ekim Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak.

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak. Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten, benzinin litresi ise 7,90'dan satılacak.

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