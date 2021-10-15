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Motorin fiyatları İstanbul! 15 Ekim Güncel benzin ve motorin fiyatları

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Motorin fiyatları İstanbul! 15 Ekim Güncel benzin ve motorin fiyatları

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak. 15 Ekim Güncel benzin ve motorin fiyatları nedir? Benzin litre fiyatı ne kadar? soruları merak edidi İşte, Motorin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ...

Motorin fiyatları İstanbul! 15 Ekim Güncel benzin ve motorin fiyatları başlıklarına dair detaylar araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litre fiyatı 41, benzinin litre fiyatı ise 14 kuruş arttı. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a çıkacak. İstanbul'da motorinin litresi7,53 liradan 7,94'e yükselecek. Ankara'da ise benzinin litresi 7,85'ten 7,99'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıkacak.

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