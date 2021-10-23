MOTİVASYON OTOBÜSÜ, HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

HATAY (DHA) - TÜRKİYE'nin birçok kentini gezerek, dezavantajlı çocukları merkezine alan eğitim projesi 'Motivasyon Otobüsü' Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrencilerle buluştu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Kudret Armağan'ın öncülüğünde başlatılan 'Motivasyon Otobüsü' projesinin 13'üncü durağı olan Hatay'da üç köy okulunda etkinlikler düzenlendi. 500 öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte, öğrenciler stres attı.

Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrenciler, depremden etkilenen çocuklar, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile engelli çocukların motivasyon ve iletişimlerini geliştirip, teknolojiye olan ilgilerinin arttırılması amaçlanan 'Motivasyon Otobüsü' projesinin 13'üncü durağı Hatay oldu. Hatay Valiliği, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda kentte, Bozhöyük Ortaokulu, Üzümdalı Ortaokulu ve Bitiren Ortaokulu'ndaki Türk ve Suriyeli öğrenciler buluşan Motivasyon Otobüsü çeşitlik etkinliklerle öğrencileri sevindirdi.

BÜYÜK İLGİ

Öğrencilerin, motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine yönelik oluşturduğu Motivasyon Otobüsünün her kentte büyük ilgi gördüğünü söyleyen proje sahibi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Kudret Armağan, 'Motivasyon otobüsü, yıllar önce bir hayalle başladı. Kütahya'nın Simav ilçesinden yola çıktık ve o gün bir hedef koyduk kendimize. Dedik ki, Edirne'den Kars'a kadar motivasyon otobüsünü ülkemizin bütün illerindeki çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Kimler bunlar, köylerde okuyan çocuklarımız, özel eğitim alan çocuklarımız, sosyal hizmetlere bağlı kurumlardaki çocuklarımızla bir hayalle başladı. Ama artık şu anda hayallerimizi yaşıyoruz. Burada neler yapıyoruz ilk önce çocuklarımıza kendilerini ifade etme, nasıl iletişim kuracakları konusunda temel bilgiler veriyoruz. Daha sonra onlarla beyin egzersizleri yapıyoruz. Onlarla hayallerimizi renkli kağıtlara uçak yapıp geleceğe uçuruyoruz. En sonda tabi ki onları çok güzel pamuk şekerli bir sürpriz bekliyor. Ama bunun yanında teknolojik uygulamaları hayatlarına nasıl entegre edeceklerini gösteriyoruz. Kudret Armağan, bugün buradaysa bir köyde doğup büyümenin köyde okumanın motivasyonuyla yollara devam ediyor. İyi ki bu yola çıkmışım iyi ki motivasyon otobüsü bu ülkenin yollarında. Motivasyon otobüsü yollarda olmaya devam edecek'dedi.

BALONLARI PATLATTILAR

Çocuklar, etkinlikte kendilerine verilen balonlara temsili olarak streslerini doldurup şişirdi, ardından stres dolu balonlar patlattı ve çeşitli oyunlar oynayarak, kendilerine verilen hediyeleri aldı, ikram edilen pamuk şekerleri yedi.