Moskova'da Kovid-19 nedeniyle "kısmi kapanma" başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "kısmi kapanma"ya geçildi.

Moskova Belediyesinin geçen hafta aldığı karar gereği şehir sakinleri, bugünden itibaren 7 Kasım'a kadar tatilde olacak.

Bu süreçte, şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç tüm şirketler kapanırken Moskova sakinleri internet üzerinden alışveriş yapabilecek.

Bununla birlikte söz konusu dönemde, restoran ve kafeler, sadece evlere servis yapabilecek, kamu hizmeti sağlayan devlet birimleri de kapalı olacak.

Çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağı Moskova'da, tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek.

Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklandığı kentte, sağlık alanında faaliyet gösteren firmalar çalışabilecek.

Sokağa çıkma yasağının getirilmediği Moskova'da, 2020'de getirilen maske takma zorunluluğu da devam edecek.

60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar izolasyonda

Kentteki 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların 25 Ekim itibarıyla izolasyonda bulunması yönünde karar alınmıştı. Altı ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayan karar, 25 Şubat 2022'ye kadar yürürlükte olacak.

Aynı tarihlerde, şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalanan, aşı yaptıran ve sağlık ve savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin personelinin yüzde 80'inini aşılaması gerekiyor.

Rusya genelinde tedbirler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Ekim'de aldığı kararla ülke genelinde de Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırıldı.

30 Ekim-7 Kasım'da tatilin ilan edildiği ülkede, Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı aracılığıyla salgında vakaların arttığı bölgelere destek sağlanacak, test sayısı artırılacak ve virüse yakalananlarla temas edenler izole edilecek. Vakaların yüksek seyrettiği bölgelere ise sağlık uzmanı takviyesi yapılacak.

Rusya'da Kovid-19 aşılama sürecinin hızlandırılması beklenirken çalışanlara aşı olmaları için de 2 gün ücretli izin verilecek.

Virüse karşı alınan önlemlerin uygulanmasının denetleneceği ülkede, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence etkinliklerinin düzenlenmesi ile restoran ve kafelerin faaliyet göstermesinin yasaklanması bekleniyor.

Aşılanmayan 60 yaş üstü kişilerin izolasyonda kalacağı Rusya'da, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlarsa 1 ay uzaktan çalışacak.

Ülkede vatandaşları, bazı kurumlara aşı sertifikası, barkodu (QR kod) veya 72 saatte alınmış negatif test sonucunun olması şartıyla girebilecek. Bu kurumların listesinin belirlenmesi bekleniyor.

Bölgelerde salgın durumuna göre tedbirler alınıyor

Rusya'nın bölgelerinde Kovid-19 durumu farklılık gösteriyor. Vakalar, bazı bölgelerde düşüş eğiliminde olurken, bazılarında ise artmaya devam ediyor.

Bu nedenle bölgelerde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.

Günlük vaka sayısı 40 binin üzerine çıktı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 bin 96 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkedeki "en yüksek günlük" vaka sayısı kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 392 bin 697'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşan sayısı 29 bin 318 artarak 7 milyon 272 bin 53'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 1159 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle de salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük" can kaybı sayısına ulaşıldı. Böylece virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 235 bin 57'ye yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 440 artarak 1 milyon 795 bin 10, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 95 artışla 31 bin 58 oldu.

Rusya'da aşılanan kişi sayısı 49 milyondan fazla

49 milyonu aşkın kişinin aşılandığı ülkede, dün vaka sayısı 36 bin 582, can kaybı sayısı da 1123 olarak açıklanmıştı.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de görüldüğü ülkede, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

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