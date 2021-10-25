Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı'nın kayıtları devam ediyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Program ve Yayın Geliştirme Birimi bünyesinde yürütülen Montessori Akademisi Eğitmen Eğitimi Programı (MATEPP) için kayıtlar sürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın ilk kadın doktoru Maria Montessori tarafından geliştirilen ve ilk kez 1907'de Roma'da Casa Dei Bambini adlı çocuk evinde uygulanan Montessori eğitim felsefesi, bugün pek çok ülkede, okul öncesi kurumlar başta olmak üzere liseye kadar tüm eğitim seviyelerinde uygulanıyor.

Bu eğitim felsefesinin çocuklarda düzenleme, sınıflandırma, yorumlama ve bağımsızlık ihtiyacı, gerçeklik üzerinde ve gerçeklik içinde kişisel hareket etme dürtüsü, toplumsal ilişkilere duyulan ihtiyaç, hayal gücü ile gerçekliği deneyimleme gibi farklı yetkinlikleri desteklediği gözlemleniyor.

Montessori sınıflarında her çocuğun, kendi hızında öğrenebilmesi ve gelişebilmesi adına planlamalar yapılıyor. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve bireysel adımlar atabilmelerine yönelik farklı fırsatlar sunuluyor. İçselleştirmeleri istenen kazanımın, çocuklara aşılanabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor ve konuyla ilgili somut materyaller hazırlanıyor. Bu materyaller de programın bir parçası olarak çocuğa sunuluyor.

Bu noktada Türkiye'nin en büyük ve özgün Montessori programlarını inşa etmek için yola çıkan YETEV Program ve Yayın Geliştirme Birimi, MATEPP ile dikkat çekiyor. MATEPP Programı, 2017'den bu yana İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle yürütülüyor.

Eğitimi alanında uzman isimler veriyor

Eğitim programı kapsamında alanında uzman isimlerle çalışılıyor.

Çocuk ve aileyle ilgili çalışmalarını Montessori çerçevesinde sürdürmesi sebebiyle Montessori Institute of San Diego'da iki yaz dönemi boyunca "Inclusive Education (Kaynaştırma/Bütünleştirme)" eğitimi alan Evrim Avşar, 2010'dan bu yana Pakistan ve Türkiye'deki farklı okullarda Montessori rehberi olarak çalışan Anam Rafiq, Montessori eğitim felsefesine yoğunlaşarak Avusturya Montessori Enstitüsü'nden 3-6 yaş Montessori Rehberi diploması olan ve şu an YETEV bünyesinde MATEPP Akademik Koordinatörlüğünü yürüten Hatice Orha, Amerika ve Çin'de bulunan çeşitli Montessori okullarında deneyim kazanan ve Palet Montessori Yeşilvadi Kampüsü'nde Montessori rehberi olarak görev yapan Beyza Durukanoğlu, Palet Montessori Yeşilvadi kampüsünde Bilingual Montessori rehberi olarak hizmet veren Bahu Sena Aydın, Palet Okulları Yeşilvadi şubesinde Türkçe Montessori eğitimi veren Fatma Neslihan Meydancı gibi eğitmenlerin vizyonuyla yeni nesil Montessori eğitmenleri yetiştiriliyor.

Başvuru ve eğitim süreci hakkında

"3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitmen Eğitimi (Uluslararası Akreditasyon, MACTE Onaylı Sertifika Programı)", 31 Ekim'deki son başvuru tarihinin ardından, 7 Kasım'da Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde başlayacak. Eğitimler, cumartesi-pazar günleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

Programa, ön lisans ve lisans mezunları, lisans programlarının 3 veya 4'üncü sınıflarındaki lisans öğrencileri, öğretmenler ya da farklı disiplin dallarında çalışan bireyler dahil olabilecek.

"6-12 Yaş İlkokul Montessori Eğitmen Eğitimi (Kozmik Alan)" için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. "3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitmen Eğitimi" programına ön başvurular, web sitesindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştiriliyor. "https://yetevakademi.com/" ön başvuru formu doldurulduktan sonra aday ile program direktörü ya da program koordinatörü arasında gerçekleştirilen mülakat yoluyla başvuru işleme alınıyor.

Başvurusu olumlu sonuçlanan aday, MATEPP Ofisini ziyaret ederek program direktörüne özgeçmiş, transkript, diploma kopyası, tavsiye mektubu ve kesin başvuru formu belgelerini teslim ediyor. Kayıt sözleşmesini imzaladıktan sonra da programa kabul ediliyor.

3 farklı eğitim seçeneği sunuluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen MATEPP Program Direktörü Liliya Yakimova Özyavaş, eğitimlerin uzun yıllardır dünyanın farklı noktalarında uygulanan, çocukların ihtiyaçlarını merkeze alarak geliştirilen Montessori eğitim metodunun daha çok çocuğa ulaşmasına yön verecek öğretmenleri yetiştirebilmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Eğitim programlarının, Dr. Maria Montessori'nin felsefe ve pedagojisinin öğrenilmesine ve bunların çocuklarla çalışırken uygulanmasına yardımcı olmayı hedeflediğini aktaran Özyavaş, MATEPP'in okul öncesi (3-6 yaş) ve ilkokul (6-12 yaş) düzeyinde Montessori sertifikası sunduğunu kaydetti.

2020'de bu süreci bir adım ileri taşıyarak, MACTE ile uluslararası akreditasyon sürecini başlattıklarına değinen Özyavaş, "Katılımcılara 2021'de 3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitimi (Uluslararası Akreditasyon, MACTE Onaylı Sertifika Programı), 3-6 Yaş Okul Öncesi Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı) ve 6-12 yaş İlkokul Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı) olmak üzere 3 farklı eğitim seçeneği sunuluyor." bilgisini verdi.

Özyavaş, bu eğitimlere eğitimde yeni bir yaklaşım arayan öğretmenlerin, üniversite öğrencileri ve okul yöneticilerinin, çocuklarının ihtiyaçlarını çok daha yetkin bir biçimde karşılamak isteyen anne ve babalar ile bu alana ilgi duyan her kesimden bireyin katılabileceğini belirtti.