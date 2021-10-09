Moldova - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Moldova - Danimarka şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Moldova - Danimarka karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Moldova - Danimarka maçı şifresiz mi? Moldova - Danimarka maçı hakemi kim? Moldova - Danimarka maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Moldova - Danimarka maçı saat kaçta? Hangi takım grupta kaçıncı sırada?

MOLDOVA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Moldova - Danimarka maçı 9 Ekim Cumartesi saat 21:45'de oynanacak.

MOLDOVA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova - Danimarka maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MOLDOVA - DANİMARKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Moldova - Danimarka maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

MOLDOVA - DANİMARKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Chişinau'da, Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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